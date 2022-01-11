На Киевщине столкнулись два грузовика Mercedes: есть пострадавший. Фото и видео

Вблизи поселка Саливонки Киевской области во вторник, 11 января, произошла авария с участием двух грузовиков Mercedes-Benz. По предварительной информации, пострадал водитель одной из машин.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Авария случилась на 70 км автодороги Киев-Одесса (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Около 13:00 вблизи поселка Саливонки столкнулись автомобили Mercedes-Benz Axor и Mercedes-Benz Sprinter. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель последнего автотранспорта. Мужчину госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства аварии установит следствие", – рассказал наш собеседник.

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В пресс-службе патрульной полиции Киевской области уточнили, что из-за аварии возможно усложнение движения в направлении города Одесса.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 10 января, на 53 километре автодороги Киев-Овруч произошла авария с участием двух легковых авто. В результате ДТП погиб гражданин Италии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева во вторник, 11 января, произошла авария с участием пяти автомобилей, в том числе машиной инкассаторов. Инцидент случился на проспекте Науки.

В центре Киева произошла авария с участием Hyundai и Audi. В результате ДТП водитель последнего автомобиля получил серьезную травму и ему ампутировали палец на руке.