В центре Киева в результате ДТП водитель лишился пальца

В центре Киева произошла авария с участием Hyundai и Audi. В результате ДТП водитель последнего автомобиля получил серьезную травму и ему ампутировали палец на руке.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент случился 7 января на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Предварительно было установлено, что мужчина подошел к своему припаркованному авто – в тот момент, когда он открывал двери, его зацепила другая машина. В результате происшествия пострадавший получил серьезную травму – медики ампутировали пострадавшему палец на руке", – рассказали в пресс-службе.

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По факту ДТП открыто уголовное производство. Виновному грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

На опубликованном Telegram-каналом dtp.kiev.ua, видео можно увидеть момент аварии.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибло более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Вышгородском районе Киевской области в понедельник, 10 января, на 53 километре автодороги Киев-Овруч произошла авария с участием двух легковых авто. В результате ДТП погиб гражданин Италии.