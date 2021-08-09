На Киевщине столкнулись два авто, погиб годовалый ребенок. Фото

В Киевской области 9 августа произошло смертельное ДТП с участие двух автомобилей. В результате аварии погиб годовалый ребенок. Также есть пострадавшие.

Трагедия произошла около 19:00 на перекрестке дорог сел Мировка и Горохово. Об этом сообщается на странице полиции Киевщины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным правоохранителей, Nissan Maxima, двигаясь со второстепенной дороги, не пропустил Skoda Octavia. В первом авто находилось четыре человека, в том числе двое детей.

От столкновения погиб мальчик 2020 года рождения. Также есть пострадавшие, однако их количество не уточняется.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что ранее в ДТП, которое произошло в Хмельницкой области, погиб пятилетний ребенок. Виновник аварии, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 августа в Киеве столкнулись два автомобиля, из-за чего один из них врезался в цветочный киоск.