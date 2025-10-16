На Киевщине рецидивист во время конфликта выстрелил из пистолета знакомому в голову. Подробности дела и фото

В Обухове Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил знакомого. Злоумышленник во время конфликта выстрелил в лицо гостю.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях они получили сообщение от медиков о том, что на одной из улиц города Обухов был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением.

"Полицейские установили, что потерпевший вместе с фигурантом в квартире последнего совместно употребляли алкогольные напитки. Между знакомыми возник конфликт, во время которого 44-летний злоумышленник достал из-под стола пистолет и произвел один выстрел в область нижней челюсти 40-летнего жителя Винницкой области", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что раненый мужчина выбежал из квартиры на улицу, где его увидел неравнодушный прохожий и позвонил медикам. Пострадавший с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения лицевой части черепа был госпитализирован.

Злоумышленника, который имел проблемы с законом за аналогичное преступление, и сообщили ему о подозрении (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) – нанесение тяжких телесных повреждений. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, жестоко убил знакомого. После этого злоумышленник еще сутки распивал алкоголь рядом с телом погибшего.

