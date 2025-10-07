На Киевщине ссора между мужчиной и женщиной едва не закончилась жестоким убийством. Подробности и фото

В Фастовском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался жестоко убить свою знакомую. Злоумышленник во время конфликта несколько раз ударил ножом в спину женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение от жителя Боярки о том, что по месту своего проживания он обнаружил мать с ножевыми ранениями.

"Полицейские установили, что во время распития алкогольных напитков между 36-летним мужчиной и его знакомой возник словесный конфликт. Злоумышленник схватил кухонный нож и трижды ударил им женщину в спину. В результате 54-летнюю потерпевшую госпитализировали", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Сейчас он находится в следственном изоляторе.

