Во дворе дома спровоцировала конфликт и напала на соседку с ножом: в Киеве задержали злоумышленницу. Фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая, по информации следствия, едва не убила соседку в Днепровском районе. Злоумышленница спровоцировала конфликт с потерпевшей, а затем ударила ее ножом в живот.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит длительный срок заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о том, что в Днепровском район Киева в медицинское учреждение была госпитализирована 32-летняя женщина с ножевым ранением.

"Полицейские установили, что вечером, находясь во дворе многоэтажек Днепровского района, 36-летняя местная жительница начала приставать к женщине и во время ссоры ударила ножом в живот потерпевшей. После этого она скрылась с места происшествия", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнице

Полицейские установили личность нападавшей и задержали ее – мотив своего поступка она объяснить не смогла. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения начато производство (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), а задержанной сообщили о подозрении.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

