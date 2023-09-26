на Киевщине соучредительница общественной организации помогала уклонистам выезжать за границу в качестве волонтеров. Фото

В Киевской области правоохранители разоблачили соучредительницу общественной организации и ее сообщников, которые наладили схему выезда "волонтеров" за границу. Стоимость "услуги" составляла от 900 до 4 000 долларов США с одного человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, соучредитель общественной организации наладила схему выезда мужчин призывного возраста за границу. К противоправной деятельности организатора, которая является действующим адвокатом, привлекла двух сотрудников общественной организации. Она полностью координировала их работу, распределила и определила роли каждого из них", – рассказали в прокуратуре.

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Злоумышленники предлагали мужчинам призывного возраста беспрепятственно уехать за границу в виде волонтеров. То есть, как водители, перевозящие гуманитарную помощь или грузы для нужд ВСУ. Их регистрировали в системе "Путь".

Стоимость такой услуги для лиц составляла от 900 до 4000 долларов США. Следствие проверяет причастность подозреваемых к организации незаконного пересечения границы более 70 лицами. Из них более 27 – не вернулась на территорию Украины. По фактам незаконной переправки лиц через государственную границу открыто уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области задержали двух иностранцев, организовавших схему выезда мужчин призывного возраста в страны Европейского Союза. Стоимость "услуги" с одного человека составляла 6 тысяч долларов США.

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