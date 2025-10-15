На Киевщине семейная ссора завершилась жестоким убийством. Подробности дела

В Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил свою сожительницу. Во время ссоры злоумышленник избил до смерти женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, 12 октября к ним поступило сообщение о смерти 47-летней женщины в городе Ржищев. Полицейские выяснили, что накануне между сожителями возник конфликт.

"Во время ссоры злоумышленник нанес женщине многочисленные удары руками и ногами по телу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась. Полицейские задержали 48-летнего фигуранта в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания", – добавили в пресс-службе.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

