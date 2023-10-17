На Киевщине СБУ задержала "крота" российской разведки: собирал информацию о "Гвардии наступления" МВД Украины. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ задержали "крота" российской разведки, собиравшего разведданные о "Гвардии наступления" МВД Украины. Они требовались врагу для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила на Киевщине еще одного информатора главного управления генштаба из РФ (известного как игру). Им оказался мобилизован в ряды Национальной гвардии, которого агрессор дистанционно привлек к сотрудничеству из-за популярной игровой интернет-платформы. По указанию российской войны разведданные о дислокации и перемещении боевых подразделений "Гвардии наступления" МВД Украины", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в Службе безопасности, прежде всего, врага интересовала информация о местах базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж". Разведданные требовались оккупантам для подготовки и осуществления прицельных воздушных ударов по украинским объектам с применением ракет и дронов-камикадзе.

Сотрудники СБУ задокументировали взрывную деятельность фигуранта и задержали его на территории одной из воинских частей Нацгвардии. Установлено, что враждебным приспешником является местный житель, которого российская спецслужба привлекла к сотрудничеству еще до его мобилизации в ряды украинского войска.

"В поле зрения агрессора он попал как активный пользователь сетевых интернет-игр, где он периодически публиковал свои антиукраинские комментарии. К выполнению задач разведывательно-подрывной деятельности он приступил после его призыва в одну из воинских частей Нацгвардии. Сбор разведданных российский "крот" осуществлял в период, когда его привлекали к охране местоположения военной техники, вооружения и боеприпасов Сил обороны", – уточнили в пресс-службе.

Получившуюся информацию злоумышленник передавал оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с электронными координатами украинских объектов.

По факту несанкционированного распространения информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенном в условиях военного или чрезвычайного положения, возбуждено уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении – нарез он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, предательница, которая "наводила" российские ракеты на оборонные предприятия Кировоградщины, получила пожизненное заключение. В марте 2023 года она была задержана "на горячем" сотрудниками Службы безопасности Украины.

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