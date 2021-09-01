На Киевщине рядом с мужчиной взорвалось ведро, начиненное гвоздями: пострадавшему отомстили за долги. Эксклюзивные подробности

В селе Марьяновка Бучанского района мужчина из-за невозвращенных долгов оставил во двор своего знакомого ведро с самодельным взрывным устройством. В результате происшествия, должник получил множественные ранения.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. У пострадавшего был давний конфликт с бывшими коллегами из-за финансовых расчетов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В свое время пострадавший работал в сфере строительства и когда он увольнялся то "кинул" на деньги многих своих коллег. То есть, для него сделали определенную работу, но при этом мужчина не рассчитался", - рассказал наш собеседник.

Видео дня

В тот день мужчина приехал к своему дому и увидел возле входной двери пластиковое ведро и разбросанные бумажные листы с надписью "Николай! Надо отдавать долги". 50-летний киевлянин наклонился, чтобы рассмотреть содержимое ведра и в тот момент прозвучал взрыв.

В результате происшествия он получил травмы ног и травму левого глаза. Оказалось, что преступник вместе с взрывчаткой заложил в ведро гвозди и разные металлические предметы.

По словам нашего собеседника, во время общения со следователями пострадавший предположил, что такое преступление могла организовать его жена, с которой он как раз разводился. После того, как у женщины оказалось алиби, киевлянин сказал, что злоумышленниками могут быть его дети, с которыми у него тяжелые отношения.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что злоумышленником оказался ранее судимый за грабеж 26-летний житель Киева, родом из Полтавской области. Ему сообщили о подозрении в вымогательстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Калуше Ивано-Франковской области в квартире пятиэтажного дома взорвалась граната. В результате происшествия погиб мужчина.