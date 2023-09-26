На Киевщине разоблачили супругов, продававших военным авто, ввезенные как гуманитарная помощь. Фото и видео

Правоохранители Киевской области разоблачили супругов, продававших военным автомобили, которые ввозились в Украину как гуманитарная помощь. Стоимость одной машины колебалась от 5 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Муж с женой создали схему продажи военным транспортных средств, которые ввозились на территорию Украины из-за границы под видом безвозмездной помощи. Они действовали от имени одной из благотворительных организаций, руководителями которой они и были. Установлено, что в адрес фонда было ввезено 30 автомобилей с освобождением от уплаты таможенных платежей", – рассказали в пресс-службе.

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В дальнейшем супруги сбывали эти автомобили военнослужащим – злоумышленники получали от 5 до 10 тысяч долларов США за одну машину.

По факту продажи товаров гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в значительном размере во время военного положения, мужчине уже сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители разоблачили схему продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для ВСУ. Во время обысков у злоумышленников было изъято 24 машины.

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