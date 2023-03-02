На Киевщине разоблачили рецидивиста, который занимался ''телефонным'' мошенничеством: пострадали почти 20 граждан. Видео

В Киевской области правоохранители разоблачили ранее судимого мужчину, подозреваемого в причастности к 18 эпизодам мошенничества. Злоумышленник звонил гражданам и рассказывая, что их родственникам нужна помощь, выманивал деньги.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Летом прошлого года в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что ей позвонил по телефону неизвестный мужчина и представился отцом. В разговоре так называемый родственник указал, что попал в больницу и ему необходимы денежные средства. Шокированная известием женщина, не колеблясь ни минуты, пересказала свои деньги на счет злоумышленника. Через некоторое время, придя в себя, позвонила отцу, который оказался невредимым", – рассказали в полиции.

Правоохранители установили, что к совершению преступления может быть причастен 37-летний житель города Васильков Киевской области, ранее привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Установлена причастность злоумышленника к 18 аналогичным фактам мошеннического завладения деньгами граждан. Ему сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Злоумышленник присвоил донаты в сумме почти 250 тысяч гривен, которые граждане отправили на автомобиль и генератор для ВСУ.

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