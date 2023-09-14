На КИевщине разоблачили очередного интернет-агитатора, который распространял кремлевскую пропаганду. Фото

В Белой Церкви Киевской области СБУ разоблачила очередного интернет-агитатора. Злоумышленник распространял в социальных сетях российскую пропаганду, в частности о "внешнем управлении Украины".

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность жителя столичного региона, который распространял в сетях Facebook и Telegram кремлевскую пропаганду, направленную на оправдание вооруженной агрессии рф против Украины", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в Службе безопасности, 36-летний житель города Белая Церковь с помощью нескольких собственных аккаунтов систематически распространял в сети Интернет публикации и комментарии о "внешнем управлении Украиной".

Кроме того, он писал о "братстве трех славянских народов" и "заговоре новейших империй для захвата жизненного пространства". Все эти "темы" злоумышленник находил на русских пропагандистских ресурсах. Экспертиза, инициированная СБУ, подтвердила факты подрывной деятельности прокремлевского интернет-агитатора против Украины.

По факту оправдания, признания правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили интернет-агитатора, распространявшего кремлевские нарративы. Кроме того, злоумышленник организовывал уличные акции протеста.

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