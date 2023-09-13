В Киеве СБУ задержала прокремлевского агитатора: распространяла в сети пропаганду и организовывала акции протеста. Фото

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили интернет-агитатора, распространявшего кремлевские нарративы. Кроме того, злоумышленник организовывал уличные акции протеста.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Киберспециалисты СБУ в Киеве разоблачили и прекратили противоправную деятельность очередного пророссийского интернет-агитатора. В украинском сегменте сети интернет злоумышленник распространял "актуальные" нарративы кремля о необходимости немедленного прекращения войны и предлагал украинским защитникам возвращаться домой", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, агитатор призвал к проведению общественных акций по "освобождению украинских активистов-блоггеров", являющихся фигурантами уголовных производств за глорификацию (прославление) российского вторжения в Украину.

Служба безопасности установила, что 48-летний киевлянин систематически распространял фейковые антиукраинские материалы в соцсети Facebook и Telegram-каналах. Они содержали информацию о "заговоре глобалистов" и так называемом "внешнем управлении" Украиной с целью уничтожения славянских народов. Темы этих публикаций пропагандист брал с прокремлевских интернет-платформ.

"В частности, он навязывал пользователям идею о войне между "братскими народами-славянами", о обогащающейся и насаждающей собственные правила в мире глобалистической империи. Лингвистическая экспертиза специалистов Минюста, инициированная СБУ, подтвердила факты подрывной деятельности прокремлевского интернет-агитатора", – уточнили в СБУ.

В ходе обысков были обнаружены гаджеты с доказательствами противоправной деятельности в пользу страны-агрессора. Кроме того, правоохранители нашли его переписку с администраторами российских пропагандистских Telegram-каналов. В них говорится об организации общественных акций поддержки под зданием одного из столичных судов. Там будет рассматриваться дело одного из пророссийских пропагандистов из окружения Кирилла Стремоусова.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области задержали бывшего диакона Одесской епархии УПЦ МП, который помогал гражданам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Уклоняли должны были выехать из Украины якобы "церковные клирики".

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