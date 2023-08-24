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На Киевщине разоблачили мужчину, который разобрал авто "скорой" для ВСУ на запчасти для дальнейшей продажи

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
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Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, пытавшегося нажиться на гуманитарной помощи. Житель региона получил от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ, а затем разобрал его, чтобы продать запчасти.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Пытался нажиться на гуманитарной помощи. Полицейские Киевщины сообщили о подозрении 41-летнему злодею, получившему от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ, а затем разобрал его на отдельные запчасти с целью продажи", – рассказал Небитов.

Генерал полиции добавил, что согласно экспертным выводам стоимость такого автомобиля составляет более 760 тысяч гривен.

На Киевщине разоблачили мужчину, который разобрал авто "скорой" для ВСУ на запчасти для дальнейшей продажи

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в продаже гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ. Амуницию, тепловизоры, генераторы и т.д., украинским военным передали иностранные организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Подозреваемые присвоили товаров и благотворительные пожертвования почти на 800 тыс. грн.

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