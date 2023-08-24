На Киевщине разоблачили мужчину, который разобрал авто "скорой" для ВСУ на запчасти для дальнейшей продажи

В Киевской области правоохранители задержали мужчину, пытавшегося нажиться на гуманитарной помощи. Житель региона получил от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ, а затем разобрал его, чтобы продать запчасти.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

"Пытался нажиться на гуманитарной помощи. Полицейские Киевщины сообщили о подозрении 41-летнему злодею, получившему от благотворительного фонда автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ, а затем разобрал его на отдельные запчасти с целью продажи", – рассказал Небитов.

Генерал полиции добавил, что согласно экспертным выводам стоимость такого автомобиля составляет более 760 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Киеве задержали мужчину, подозреваемого в продаже гуманитарной помощи, предназначенной для ВСУ. Амуницию, тепловизоры, генераторы и т.д., украинским военным передали иностранные организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области будут судить участников организованной группы, обвиняемых в продаже гуманитарной помощи для нужд ВСУ. Подозреваемые присвоили товаров и благотворительные пожертвования почти на 800 тыс. грн.

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