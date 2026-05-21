На Киевщине произошло ДТП с участием грузовика и легковушки: есть погибший и пострадавшая. Фото и подробности

В Вышгороде Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки. В результате столкновения автомобилей есть погибший и пострадавшая.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства и причины смертельной аварии установят полицейские.

Что известно

По словам спасателей, в среду, 20 мая, в 13:37 в Службу спасения "101" Вышгородского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Дымер на улице Шевченко.

"По прибытию спасатели установили, что произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. В результате аварии погиб мужчина 1971 года рождения. Также пострадала женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение", – уточнили в ГСЧС.

На опубликованных спасателями фото можно увидеть последствия ДТП – в результате столкновения легковушка буквально превратилась в груду металла.

