Под Киевом столкнулись два грузовика: одного из водителей зажало в салоне искореженного авто. Подробности и фото

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей. В результате столкновения одного из водителей зажало в салоне искореженной машины.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, во вторник, 19 мая в 15:08 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП вблизи села Залесье Киевской области.

"Предварительно установлено, что в аварии столкнулись два грузовых автомобиля. По прибытию спасатели деблокировали пострадавшего мужчину 1962 года рождения и передали медикам для оказания экстренной помощи", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что на месте происшествия работало 4 человека личного состава и 1 единица техники.

На опубликованных фото можно увидеть последствия ДТП и как спасатели доставали пострадавшего из салона искореженного автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, под Киевом пьяный водитель выехал на встречную полосу и устроил массовое ДТП: есть пострадавшие. Как оказалось, виновник ДТП сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!