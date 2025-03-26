На Киевщине произошло ДТП с участием двух легковушек: есть погибший и пострадавший. Фото

В Фастовском районе Киевской области на трассе Киев-Одесса произошла авария с участием двух легковушек. В результате ДТП погибший и пострадавший.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства смертельного происшествия установят следователи.

По словам правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло во вторник, 25 марта, около 12:45 часов, на 40 километре по автодороге сообщением Киев-Одесса.

"Предварительно полицейские установили, что водитель Opel Corsa, двигаясь в направлении города Одесса в пределах Фастовского района, совершая маневр разворота, не предпочел в движении и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Renault Scenic. В результате ДТП водитель Opel Corsa погиб на месте происшествия, другой водитель получил телесные повреждения", – рассказали в пресс-службе.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство, обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор водителю легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Нарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево – в результате полученных травм с погибший 2-летний ребенок.

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