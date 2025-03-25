На Киевщине пьяным совершил ДТП, в котором погиб 2-летний ребенок, а затем скрывался: как наказали водителя. Фото

В суд вынес приговор водителю легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Нарушитель не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево – в результате полученных травм погиб 2-летний ребенок.

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Об этом сообщили в пресс-службах полиции Киевщины и Киевской областной прокуратуры. Виновный получил наказание в виде семи лет тюрьмы.

"На Бучанщине в июле 2023 года житель Киевской области, находясь за рулем собственного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. В транспортном средстве находились шесть пассажиров, трое из которых дети. Все получили травмы", – говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных телесных травм в автомобиле скорой медицинской помощи скончался 2-летний мальчик. Водителя легковушки с травмами также доставили в больницу, однако он скрылся из медучреждения и скрывался от полиции. Правоохранители установили его местонахождение и задержали в течение суток.

После рассмотрения дела Макаровский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева во вторник, 18 марта, Lexus на скорости протаранил металлический отбойник, после чего машина вылетела за пределы дороги и опрокинулась. В результате ДТП погибли два человека.

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