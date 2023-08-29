На Киевщине произошла авария с участием легковушки и машины скорой: есть пострадавшие. Фото

В Белой Церкви Киевской области произошла авария с участием легковушки и автомобиля скорой помощи. В результате ДТП пострадали четыре человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновному грозит до трех лет ограничение свободы.

"На днях на перекрестке бульвара Александрийский и улицы Героев Небесной Сотни (Белая Церковь) столкнулись медицинский автомобиль Peugeot с автомобилем Volkswagen. Двух водителей и пассажиров обоих транспортных средств с ушибами доставили в больницу", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с потерпевшими открыто уголовное производство, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Следует добавить, что в Киеве за первые 6 месяцев текущего года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. В сравнении с 2022 годом этот показатель увеличился почти на 70%.

Напомним, в Святошинском районе Киева в воскресенье, 27 августа, произошла авария с участием четырех элитных автомобилей. За рулем одного из них находилась известная блоггерша Даша Квиткова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Деснянском районе Киева в воскресенье, 27 августа, легковушка Toyota на скорости въехала в стену многоэтажного дома. Событие произошло на бульваре Леонида Быкова.

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