На Киевщине произошел взрыв в квартире многоэтажки, есть пострадавшие. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области в квартире жилого дома произошел взрыв. В результате этого пострадали женщина и мужчина.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от прохожей о том, что в городе Славутич в квартире на пятом этаже дома прогремел взрыв.

"Сотрудники полиции предварительно установили, что жители квартиры готовили еду, используя туристический газовый баллон, в результате чего произошел взрыв. 38-летний мужчина и женщина 52 лет получили термические ожоги рук и головы", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что устанавливают все обстоятельства инцидента. После проведения необходимых мероприятий событию будет дана правовая квалификация.

Чрезвычайные происшествия

В Обуховском районе Киевской области в частном доме произошел взрыв газового котла. В результате этого возник пожар, пострадали дети.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском районе Киева произошел взрыв в квартире многоэтажного жилого дома. В результате этого начался пожар, пострадал мужчина.

