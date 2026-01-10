На Киевщине в доме взорвался газовый котел, пострадали дети. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области в частном доме произошел взрыв газового котла. В результате этого возник пожар, пострадали дети.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

Взрыв в доме

По словам спасателей, 9 января в 18:13 им поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Погребы Обуховского района.

"По прибытии спасателей установлено, что в результате взрыва газового котла возникло возгорание в частном жилом доме на площади 150 кв. м. В 20:25 пожар ликвидирован", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели добавили, что, по информации от местного населения, пострадали двое детей 2017 и 2022 годов рождения, которых отец самостоятельно доставил в Боярскую детскую больницу.

Чрезвычайные происшествия

В Шевченковском районе Киева в четверг, 20 ноября, произошел взрыв в квартире многоэтажного дома. В результате этого возник пожар, а осколками выбитого стеклопакета повредило припаркованные во дворе автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в субботу, 20 декабря, произошел масштабный пожар в кафе. По словам местных жителей, возгоранию якобы предшествовал взрыв генератора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!