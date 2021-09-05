На Киевщине произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие. Фото

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Криминал
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На Киевщине произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 5 сентября, в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. В результате ЧП пострадали пять человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, взрыв произошел около 16:00. Двух пострадавших госпитализировали в больницу Киева. Других людей доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. О состоянии их здоровья ничего неизвестно.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность одного из котлов на предприятии.

Взрыв на сахарном заводе
Видео дня
Сахарный завод
Полиция на месте ЧП
На сахарном завод взорвался котел

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме. На месте выезжал спецназ КОРД.

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