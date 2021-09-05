На Киевщине произошел взрыв на заводе, есть пострадавшие. Фото

В воскресенье, 5 сентября, в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. В результате ЧП пострадали пять человек.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, взрыв произошел около 16:00. Двух пострадавших госпитализировали в больницу Киева. Других людей доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. О состоянии их здоровья ничего неизвестно.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность одного из котлов на предприятии.

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