На Киевщине правоохранители изъяли прекурсоры и наркотики на 10 млн грн. Фото и видео

В селе Лисовичи Киевской области местный житель обустроил лабораторию по изготовлению психотропных веществ. Во время обысков у него изъяли наркотики и прекурсоры на сумму около 10 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

26-летний мужчина сообщил, что покупал прекурсоры в интернет-магазине, а готовые вещества в дальнейшем продавал наркозависимым.

"По месту жительства жителя Киевщины провели санкционированный обыск и изъяли лабораторное оборудование для изготовления солей "Alfa-PVP", 73 литра психотропного вещества "Alfa-PVP", 840 граммов психотропного вещества "амфетамин", 350 граммов "канабиса", а также 32 литра прекурсоров", – уточнили в полиции.

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В пресс-службе добавили, что стоимость изъятого, по ценам черного рынка, составляет около 10 миллионов гривен.

По факту незаконного производства и сбыта наркотических веществ открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Правоохранители устанавливают подельников жителя Киевщины, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые продавали наркотические средства через мессенджер Telegram. Во время обысков у них нашли и изъяли 6 кг наркотиков и 5 тыс. таблеток "экстази".