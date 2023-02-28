На Киевщине пограничники обнаружили двух возможных сторонников ''русского мира'', которые направлялись в столицу. Фото

В Киевской области пограничники обнаружили двух возможных поклонников "русского мира", которые ехали в столицу. Один из них, предварительно, работал в милиции так называемой "лнр", а у другого в телефоне обнаружили материалы пророссийского характера.

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Об этом сообщили в пресс-службе Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Для дальнейшей проверки мужчин передали правоохранителям.

"При проверке уроженца Луганщины сработала одна из правоохранительных баз данных. Предварительно стало известно, что гражданин Украины 1978 года рождения работал в милиции так называемой "лнр" во рту материального обеспечения, что на временно оккупированной территории. По словам, его якобы в 2014 году поймали и заставили работать в столовой", – рассказали пограничники.

Кроме того, по имеющейся информации, уроженец Луганщины находился в розыске за неуплату алиментов.

"Еще у одного гражданина Украины 1985 года рождения, уроженца города Соледар, пограничники обнаружили компрометирующие материалы пророссийского характера. В частности, социальные сети России и подписку на телеграмм-каналы российской пропаганды", – добавили в пресс-службе.

Оба мужчины в столицу из восточных регионов страны. Пограничники передали их для дальнейшей проверки правоохранителям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении жители временно оккупированного Лисичанска. Злоумышленница переехала в столицу и пропагандировала "русский мир" и оправдывала действия страны-агрессора РФ.

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