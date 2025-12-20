На Киевщине поезд сбил насмерть мужчину, который сидел на путях

В Фастовском районе Киевской области межрегиональный поезд сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм последний погиб на месте происшествия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Трагедия на железной дороге

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от дежурной, что в Киевской области на 915-м километре в пределах станции Снетинка поезд сбил местного жителя.

"Полицейские предварительно установили, что пассажирский поезд сообщением Конотоп – Фастов – Житомир сбил 26-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – рассказали в полиции.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Трагедии на железной дороге

Ранее в Фастовском районе Киевской области пассажирский поезд на станции сбил пожилого мужчину. К сожалению, от полученных травм пенсионер погиб на месте.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области электричка на железнодорожном вокзале сбила 17-летнего парня. К сожалению, от полученных травм подросток погиб на месте происшествия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!