На Киевщине подросток во время конфликта жестоко избил отца погибшего Героя. Подробности и фото

В селе Гребенки Киевской области подросток во время конфликта избил 62-летнего местного жителя. По предварительной информации, происшествие произошло из-за того, что потерпевший сделал замечание группе несовершеннолетних, которые вели себя вызывающе, громко кричали и мусорили.

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По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

Как рассказала жена пострадавшего мужчины на своей странице в соцсети Facebook, в селе Гребенки ее муж, отец погибшего Героя, сделал замечание группе подростков, которые на улице вели себя вызывающе, громко кричали и мусорили.

Один из несовершеннолетних, который якобы имел признаки опьянения вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нанес мужчине многочисленные удары, в частности по голове. После того, как на происшествие обратили внимание соседи, дети уехали с места происшествия.

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Со своей стороны в пресс-службе полиции Киевщины подтвердили информацию об инциденте и отметили, что все участники инцидента уже установлены.

"Правоохранители установили, что 15 июля около 20:00 пострадавший находился на берегу реки, недалеко от территории своего домовладения и заметил несовершеннолетних, которые отдыхали поблизости. По словам мужчины, молодые люди вели себя вызывающе, громко кричали и мусорили. Местный житель сделал девушке и парню замечание, однако в ответ 16-летний юноша применил к нему физическую силу. В результате происшествия 62-летний пострадавший госпитализирован", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 УКУ (нанесение телесных повреждений).

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 18 апреля, в Гидропарке в Киеве толпа подростков напала на военнослужащего, повалила его на землю и избила. Двое несовершеннолетних уже задержаны.

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