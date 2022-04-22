На Киевщине оккупанты расстреляли двух детей

В поселке Михайловка-Рубежовка Киевской области российские оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находились мирные жители. В результате атаки врага погибли двое детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Отец погибших малолетних украинцев получил огнестрельное ранение головы.

"По данным следствия, в начале марта на территории села Михайловка-Рубежовка военные РФ открыли огонь из стрелкового оружия и военной техники по гражданскому автомобилю. На этой машине семья пыталась эвакуироваться из оккупированного населенного пункта. В результате обстрела двое детей в возрасте 3 и 15 лет погибли на месте, отец детей получил огнестрельное ранение головы", – рассказали в прокуратуре.

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Правоохранители отметили, что по факту нарушения законов и обычаев войны, которые привели к умышленному убийству открыто уголовное производство. Виновным грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Михайловка-Рубежовка Киевской области российские оккупанты обстреливали автомобили мирных жителей, которые пытались выехать в безопасное место.