На Киевщине оккупанты убивали мирных жителей и с местными мародерами грабили магазины. Фото

Возле села Михайловка-Рубежовка Киевской области российские оккупанты обстреливали автомобили мирных жителей, которые пытались выехать в безопасное место. Кроме того, солдаты страны-агрессора разграбили мини-маркет на местной АЗС.

Об этом сообщило издание Голос Украины. Камера на автозаправочной станции зафиксировала военные преступления врага.

"Здесь, на небольшом отрезке дороги с житомирской на варшавскую трассу (возле села Михайловка-Рубежовка), вооруженные дикари, отжимали и расстреливали авто украинцев с украинцами", – говорится в сообщении.

До сих пор возле дороги стоит автомобиль с киевскими номерами, который оккупанты расстреляли 4 марта. В результате атаки врага погибли четыре человека – их тела смогли забрать и достойно похоронить только почти через месяц.

Видео дня

Владелец местного магазина рассказал, что российским солдатам помогали местные мародеры. Установленные в помещении камеры зафиксировали преступления и лица злоумышленников. Запись была передана правоохранителям, которые уже расследуют факты мародерства.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители вернули законной хозяйке, угнанный во время оккупации Ирпеня автомобиль. Брошенную машину без автомобильных знаков нашли в Гостомеле Киевской области.