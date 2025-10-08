На Киевщине несовершеннолетний водитель на пешеходном переходе сбил ребенка. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила подростка. Как оказалось за рулем машины находился 17-летний местный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП произошло на одной из улиц города Васильков Киевской области. Полицейские предварительно установили, что 17-летний водитель автомобиля ВАЗ 2105 сбил 16-летнего парня, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", – уточнили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование. Виновному грозит наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

