На Киевщине мужчины устроили перестрелку из-за мест в цирке. Фото

В воскресенье, 22 августа, в городе Васильков Киевской области двое мужчин поссорились из-за нехватки мест для сидения на спектакле передвижного цирка. Один из них схватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и открыл огонь по оппоненту.

В ответ на это второй гражданин достал из машины травматический пистолет и выстрелил нападавшему в ногу. Инцидент произошел около 19:30, сообщили на странице Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Мужчина был ранен в бедро, еще одна из пуль попала в автомобиль. Обоих стрелков задержали правоохранители, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство.

Видео дня

Правонарушителей поместили в изолятор временного содержания. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и детали конфликта.

Решается вопрос о сообщениb обоим мужчинам о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове мужчина устроил стрельбу из автомата возле ресторана. Личность нарушителя удалось установить, его ищут.