На Киевщине мужчина жестоко избил, а потом изнасиловал женщину

В Белой Церкви Киевской области 30 сентября патрульные задержали мужчину, который может быть причастен к изнасилованию женщины. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, задержанным оказался 21-летний уроженец Полтавской области. Он жестоко избил местную жительницу, а потом изнасиловал.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, пострадавшую госпитализировали в больницу.

Около 23:00 патрульные заметили на проспекте Князя Владимира автомобиль Volkswagen, который стоял у обочины на аварийной сигнализации. К правоохранителям обратились мужчина и женщина, которые рассказали, что увидели на бордюре женщину.

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"Она сидела в одном нижнем белье и умоляла о помощи. Пострадавшая рассказала, что ее изнасиловали и побили. Женщина описала напавшего и сообщила, что у него телефон красного цвета. Кроме того, преступник отобрал у нее сумку с телефоном внутри. Женщину передали медикам", – рассказали в пресс-службе.

В короткие сроки сумочку нашли на куче веток, а неподалеку и мужчину, который подпадал под описание – его задержали и передали следователям.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что по факту изнасилования открыто уголовное производство. 21-летнему задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Петропавловская Борщаговка Киевской области задержали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку.