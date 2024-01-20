На Киевщине мужчина "застукал" в собственном доме вора: злоумышленник скрылся вместе с техникой. Фото

В одном из населенных пунктов Бучанского района Киевской области местный житель обнаружил в своем доме вора. Злоумышленник испугался, но, убегая, забрал компьютерную технику.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы.

"На днях в Бучанское управление полиции Киевщины поступило сообщение от жителя Бучи – он застал у себя дома вора. Мужчина испугал злоумышленника, который сразу выбежал из дома, прихватив с собой компьютерную технику", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители, оперативно приехавшие на место происшествия, обследовали прилегающую территорию и обнаружили гражданина, похожего по описанию на вора. Он имел при себе похищенные из дома вещи. Мужчина сразу признался в содеянном.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Напомним, в Киевской области правоохранители задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в причастности к серии краж на территории столичного региона и Черкасской области. Злоумышленники "специализировались" на частных домовладениях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале ранее судимый мужчина обокрал пенсионерку, которая уснула ожидая своего поезда. Злоумышленника оперативно задержали правоохранители.

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