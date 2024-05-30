На Киевщине мужчина забил гостя трубой до смерти, а его тело хотел закопать во дворе дома. Подробности дела

В селе Помокли Киевской области, по информации следствия, мужчина во время конфликта фрагментом металлической трубы забил насмерть гостя. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник выкопал во дворе яму, где собирался похоронить свою жертву.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

"В селе Помокли, 59-летний местный житель нанес потерпевшему смертельные телесные повреждения и пытался зарыть тело на своем дворе. В полицию о происшествии сообщила староста села, 29 мая. Правоохранители выяснили, что во время распития алкогольных напитков по месту жительства правонарушителя между мужчинами возник конфликт. В дальнейшем фигурант нанес оппоненту несколько ударов фрагментом металлической трубы в область головы. От полученных травм 35-летний потерпевший скончался на месте происшествия", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что на следующий день, чтобы скрыть преступление, злоумышленник вынес тело мужчины на задний двор и накрыл одеялом, чтобы похоронить в выкопанной яме, однако был задержан правоохранителями. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали иностранца-рецидивиста, который нанес мужчине ножевое ранение в грудь. Предварительно это произошло из-за ревности к общей знакомой, которую злоумышленник увидел вместе с потерпевшим на улице.

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