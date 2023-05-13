В Киевской области мужчина может получить до 8 лет лишения свободы за кражу манекена школьника-пешехода. Видео

В Боярке Киевской области правоохранители разоблачили мужчину, который украл манекен школьника, установленный у пешеходного перехода. Местному жителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. В дальнейшем злоумышленник лично установил фигуру на место (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним обратился руководитель одного из предприятий Боярки. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил манекен школьника, установленного у пешеходного перехода.

"Злоумышленником оказался 29-летний местный парень. В дальнейшем он собственноручно установил на место манекен. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы", – уточнили полиции.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в краже с велосипедного завода. Злоумышленники вынесли байки и запчасти на сумму около 100 тысяч гривен, а также слили с генератора 80 литров топлива.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали ранее судимого мужчину, похитившего рюкзак с техникой и медицинским снаряжением у американского волонтера. Гражданин США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину учит украинских военнослужащих тактической медицине.

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