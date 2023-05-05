В Киеве злоумышленники похитили с велосипедного завода байки и комплектующие на 100 тыс. грн. Фото

В Киеве правоохранители задержали троих мужчин, подозреваемых в краже с велосипедного завода. Злоумышленники вынесли байки и запчасти на сумму около 100 тысяч гривен, а также слили с генератора 80 литров топлива.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним с заявлением обратился руководитель одного из предприятий о том, что из помещения завода по улице Берковецкой неизвестные похитили товар на сумму около 100 тыс. грн.

"Было установлено, что злоумышленники вечером проникли на территорию завода по изготовлению велосипедов и украли три байка с комплектующими деталями к ним. Кроме того, они также слили с генератора 80 литров топлива, погрузили все в автомобили и скрылись", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили и задержали возможных воров. Ими оказались 23-летний уроженец Донецкой области, 22-летний тернопольчанин, а также ранее судимый за кражу и незаконное хранение оружия 27-летний уроженец Кировоградщины. В ходе обысков у них обнаружили украденное имущество.

По факту кражи, совершенной группой лиц с проникновением в помещение, в условиях военного положения открыто уголовное производство. Задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывают тюльпаны на Майдане Незалежности.

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