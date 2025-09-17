На Киевщине мужчина во время ссоры пытался жестоко убить мать. Подробности дела и фото

В Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался убить свою мать. Злоумышленник нанес женщине многочисленные ножевые ранения в шею и грудь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним 15 сентября поступило сообщение от врачей о том, что в селе Морозовка Барышевской общины госпитализировали женщину с ножевыми ранениями. Медиков на место происшествия вызвала неравнодушная соседка пострадавшей.

"Правоохранители установили, что между мужчиной и его 72-летней матерью возник бытовой конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, фигурант нанес женщине многочисленные ножевые ранения в шею и грудь. Благодаря своевременно оказанной помощи потерпевшая была госпитализирована, ее жизни пока ничего не угрожает", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. По факту покушения на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УКУ) начато досудебное расследование, а 50-летнему жителю Киевщины сообщили о подозрении.

