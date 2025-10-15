На Киевщине мужчина убил гостя и еще сутки пил водку рядом с его телом. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, жестоко убил знакомого. После этого злоумышленник еще сутки распивал алкоголь рядом с телом погибшего.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, 13 октября в 9:55, к ним поступило сообщение от медиков о том, что на территории одного из домовладений поселка Иванков было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Правоохранители выяснили, что 28-летний мужчина по месту своего проживания распивал алкогольные напитки вместе со знакомым. Со временем между хозяином квартиры и его гостем возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

"Во время схватки обидчик нанес 56-летнему пострадавшему множественные удары в область головы и туловища. В результате чего, потерпевший получил многочисленные травмы: переломы ребер и грудины, внутренние кровоизлияния, черепно-мозговую травму, от которых скончался на месте происшествия. Тело мужчины находилось в коридоре дома более суток, при этом злоумышленник продолжал употреблять спиртные напитки", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали и сообщили ему о подозрении по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил свою сожительницу. Во время ссоры злоумышленник избил до смерти женщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!