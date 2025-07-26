На Киевщине мужчина во время конфликта лопатой побил до смерти знакомого. Подробности дела и фото

В Белоцерковском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил знакомого. Злоумышленник лопатой нанес товарищу смертельные травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно о преступлении

Как рассказали правоохранители, происшествие случилось в Сквирской общине. Следователи установили, что в день происшествия мужчины совместно употребляли алкогольные напитки.

"Впоследствии во дворе подозреваемого между хозяином и 53-летним гостем возникла ссора. Злоумышленник взял лопату и дважды ударил оппонента по туловищу, а затем трижды тапком по лицу. От полученных травм пострадавший скончался на месте", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские добавили, что после содеянного 40-летний злоумышленник сбежал и скрывался – его в лесопосадке на окраине села разыскал кинолог со служебной собакой.

Что грозит

По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления. Согласно санкции статьи ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к жестокому убийству в Подольском районе. Злоумышленник несколько раз ударил знакомого ножом – пострадавшему удалось убежать, но ранение было смертельным.

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