На Киевщине мужчина угрожал взорвать многоэтажку и бросался с топором на полицейских. Видео

В Белой Церкви Киевской области местный житель угрожал устроить взрыв в многоэтажном доме, а потом с топором бросался на полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Вечером, 16 ноября к правоохранителям обратился житель Белой Церкви и сообщил, что его 55-летний родственник ведет себя крайне агрессивно. Он угрожал присутствующим устроить взрыв газа в квартире.

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Когда полицейские попытались попасть в квартиру, злоумышленник начал бросать в них стеклянные банки, а потом размахивая, топором, угрожал убийством.

"Он сокращал дистанцию ​​и замахивался топором, несколько раз попав в штурмовой щит правоохранителей. На требования прекратить противоправные действия злоумышленник не реагировал. В последствии его все же задержали", – рассказали в полиции.

По фактам посягательства на жизнь полицейского и заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыты уголовные производства. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в селе Погребы Киевской области ранее судимый мужчина напал с топором на многодетную мать. В результате происшествия пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.