Под Киевом мужчина топором едва не убил многодетную мать. Фото и видео

В селе Погребы Киевской области ранее судимый мужчина напал с топором на многодетную мать. В результате происшествия, пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. Фото и видео 18+).

К правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из улиц села Погребы вечером прохожие обнаружили женщину без сознания с многочисленными травмами. В ходе поисков злоумышленника задержали в Одесской области.

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"Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что в тот вечер в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на женщину и ударил ее несколько раз по голове. После этого он ограбил пострадавшую и скрылся с места происшествия", – рассказали в полиции.

42-летнюю женщину, мать четверых детей, в тяжелом состоянии доставили в медучреждении. За ее жизнь борются врачи.

Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, злоумышленником оказался 42-летний ранее судимый житель Балты. После прохождения курса реабилитации он работал в селе Погребы строителем.

По факту покушения на убийство открыто уголовное производство. Мужчине грозит пожизненное заключение. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 17 октября двое мужчин напали на женщину. Один из них ударил пострадавшую ножом.