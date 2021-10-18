Под Киевом мужчина топором едва не убил многодетную мать. Фото и видео
В селе Погребы Киевской области ранее судимый мужчина напал с топором на многодетную мать. В результате происшествия, пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. Фото и видео 18+).
К правоохранителям поступило сообщение о том, что на одной из улиц села Погребы вечером прохожие обнаружили женщину без сознания с многочисленными травмами. В ходе поисков злоумышленника задержали в Одесской области.
"Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что в тот вечер в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на женщину и ударил ее несколько раз по голове. После этого он ограбил пострадавшую и скрылся с места происшествия", – рассказали в полиции.
42-летнюю женщину, мать четверых детей, в тяжелом состоянии доставили в медучреждении. За ее жизнь борются врачи.
Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, злоумышленником оказался 42-летний ранее судимый житель Балты. После прохождения курса реабилитации он работал в селе Погребы строителем.
По факту покушения на убийство открыто уголовное производство. Мужчине грозит пожизненное заключение. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Белой Церкви Киевской области 17 октября двое мужчин напали на женщину. Один из них ударил пострадавшую ножом.