Изнасиловали и ограбили 15-летнюю девочку в центре Киева: суд вынес приговор двум рецидивистам. Фото

Суд вынес приговор двум мужчинам, которые в центре Киева изнасиловали 15-летнюю девочку. Кроме того, они еще и ограбили несовершеннолетнюю.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Злоумышленники приговорены к девяти годам лишения свободы.

"При поддержании публичного обвинения ювенальными прокурорами Печерской окружной прокуратуры города Киева судом объявлен обвинительный приговор двум мужчинам, которых судили за изнасилование и грабеж, совершенные повторно, группой лиц, в условиях военного положения", – говорится в сообщении.

Как рассказали в прокуратуре, двое мужчин – 41 и 29 лет в недострое на столичном Печерске, с применением угроз и насилия, совершили сексуальное насилие над 15-летней девочкой.

После этого они отобрали у нее телефон и, используя мобильное приложение, перевели с ее счета 1 тысячу гривен на карту одного из злоумышленников. После этого нападавшие скрылись с места преступления вместе с телефоном несовершеннолетней. В дальнейшем их нашли и задержали полицейские.

В прокуратуре отметили, что один из злоумышленников уже 5 раз был осужден за кражи, а его сообщник отбывал наказание за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области суд вынес приговор жителю Броварского района, который насиловал свою дочь. На момент разоблачения преступления ребенку было 13 лет.

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