В Киеве мошенники-рецидивисты организовали "бизнес" по продаже квартир по поддельным документам. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили группу ранее судимых мужчин и женщин, подозреваемых в мошенничестве. Злоумышленники организовали "бизнес" по продаже квартир, которые ни за кем не зарегистрированы.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Организатором преступной схемы оказалась 38-летняя жительница Киевской области. Она привлекла к "бизнесу" своих знакомых: двух мужчин и трех женщин, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение мошенничества.

"Злоумышленники подыскивали в столице квартиры, которые ни за кем не зарегистрированы или местонахождение владельцев этих квартир длительное время не известно. По предварительно определенным ролям один из фигурантов делал объявление в Интернете о продаже квартир, другой выдавал себя за фиктивного владельца квартиры, остальные были псевдо-нотариус и "риэлтор". Чтобы сделка купли-продажи квартиры не вызывала сомнений, мошенники арендовали помещение, которое замаскировали под кабинет нотариуса, где и проходили так называемые сделки с покупателями", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленников задержали во время "продажи" двух квартир стоимостью 30 тысяч долларов США каждая. Во время обысков у них были обнаружены и изъяты бланки документов, поддельные паспорта, печати и деньги.

Задержанным сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой. Кроме того, двое из них подозреваются в покушении на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Винницкой области правоохранители разоблачили мошенника-предпринимателя. Он требовал в семье военного ВСУ вернуть несуществующий долг в 1 млн грн.

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