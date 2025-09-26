На Киевщине мужчина едва не убил пассажира поезда, который вступился за девушку. Подробности дела и фото

Правоохранители Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил мужчину. Злоумышленник в электричке во время конфликта ударил ножом пассажира, который вступился за девушку.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, происшествие произошло на днях в Броварском районе Киевской области в поезде сообщением Киев-Волынский – Березань.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 22-летний фигурант вступил в словесную перепалку с девушкой. За нее вступился 43-летний мужчина, в результате чего между ним и нападающим возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник достал нож и ударил оппонента в область грудной клетки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 37-летнего пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали в медицинское учреждение. После совершенного нападавший скрылся, однако правоохранители оперативно установили его личность и местонахождение.

По фактам хулиганства и нанесения тяжкого телесного повреждения (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. В суде подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, пытался убить свою мать. Злоумышленник нанес женщине многочисленные ножевые ранения в шею и грудь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!