На Киевщине микроавтобус сбил насмерть 14-летнего парня. Фото с места ДТП

В Броварском районе Киевской области автомобиль Volkswagen сбил 14-летнего парня. К сожалению, от полученных травм ребенок погиб на месте ДТП.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства смертельной аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, авария случилась в пятницу, 17 октября, в 14:25 на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки Киевской области.

"По предварительной информации, 67-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 14-летнего парня, который пересекал проезжую часть дороги. К сожалению, от полученных травм несовершеннолетний погиб на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

