На Киевщине мать снова бросила 2-летнего малыша ради посиделок с друзьями. Фото

В Белой Церкви мать оставила дома одного двухлетнего ребенка, а сама ушла выпивать с друзьями. Мальчика обнаружили в подъезде в одном белье.

Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киевской области. Ребенка забрали в реабилитационный центр (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как выяснили правоохранители, 32-летняя мать, оставив сына одного в квартире, ушла отдыхать с друзьями и распивать алкоголь. Ребенок открыл двери и вышел в подъезд, где он бродил в поисках матери.

Соседи вызвали полицию. На место также прибыли представители ювенальной превенции. Мальчика забрали в реабилитационный центр.

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Теперь планируется созвать комиссию по защите прав детей, которая будет принимать решение в отношении женщины.

На нее составили админпротокол за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по части 2 статьи 184 КУоАП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября с этим ребенком произошел такой же случай. Тогда мать также оставила его одного – малыш без одежды бродил по улице.