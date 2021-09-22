На Киевщине 2-летний малыш без одежды бродил по улицам, пока мать была в кафе: подробности и фото

В Белой Церкви двухлетний ребенок оказался один на улице без одежды. Как оказалась, мать оставила его одного спать, а сама отправилась в кафе с подругами.

Об этом в Facebook сообщила сотрудница ГУНП Киевской области Оксана Барковская. Правоохранители разыскали его и отобрали мальчика у матери (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел 21 сентября во дворе многоквартирных домов. Установлено, что женщина положила малыша спать, закрыла его в квартире и ушла в кафе с подругами.

Ребенок проснулся, самостоятельно открыл двери и вышел на улицу босиком с только с соской во рту.

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Полицейских вызвали местные жители, которые увидели мальчика. Правоохранители, прибывшие на место, надели на него служебную одежду.

Мать во время застолья разыскали ювенальные полицейские. На нее составили протокол по части 1 статьи 184 (невыполнение родителями или лицами, которые их заменяют обязанностей по воспитанию детей) Кодекса об административных правонарушениях.

Ребенка у женщины забрали, его обследуют врачи, поскольку у малыша есть признаки простуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине мать жестоко избила трехлетнюю дочь. Впоследствии ребенка госпитализировали с трепанацией черепа.