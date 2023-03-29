На Киевщине легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево: есть погибшая и пострадавшие. Фото

В Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 28 марта, легковушка на скорости съехала в кювет и столкнулась с деревом. В результате ДТП один человек погиб, а еще двое – получили травмы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят следователи.

По словам спасателей, информация о ДТП на автодороге Володарка-Лобачев к ним поступила 28 марта в 19:23.

"По прибытию к месту происшествия было установлено, что водитель легкового автомобиля Honda Accord не справился с управлением, после чего съехал в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП пассажир машины погиб на месте, водитель и пассажирка получили многочисленные травмы разной степени тяжести", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного оборудования деблокировали водителя из изуродованного авто и передали врачам.

Напомним, в Броварском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и оказалась в кювете. В результате ДТП травмы получил пьяный водитель машины и его пассажир.

Как сообщал OBOZREVATEL, недалеко от села Оленивка Киевской области автомобиль Hyundai съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП погибли два человека, а еще двое, среди которых 7-летняя девочка, получили травмы и были госпитализированы

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