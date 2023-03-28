В Киевской области пьяный водитель на скорости вылетел в кювет: есть пострадавшие. Фото

В Броварском районе Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и оказалась в кювете. В результате ДТП травмы получил пьяный водитель машины и его пассажир.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства аварии установят правоохранители.

"Между селами Соболевка и Леточки произошла авария с участием 42-летнего водителя. Правоохранители выяснили, что водитель автомобиля Skoda, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП, владелец авто и 39-летний пассажир получили телесные повреждения и госпитализированы в медицинское учреждение", – рассказали в пресс-службе.

По факту ДТП с пострадавшими, которое было совершено в состоянии алкогольного опьянения, открыто уголовное производство. Виновному грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

"Уважаемые водители! Полиция Киевщины в очередной раз призывает неукоснительно соблюдать правил дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения! Будьте сознательны и осторожны!", – призвали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на улице Елены Телиги легковушку во время движения задел отбойник, после чего его отбросило на тротуар, где машина влетела в дерево. Сила удара была такой, что у автомобиля вырвало двигатель, а водитель погиб.

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