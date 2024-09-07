На Киевщине легковушка слетела с дороги и перевернулась: есть погибшая и пострадавшая. Фото

В селе Клюки Киевской области легковой автомобиль на скорости взлетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате ДТП погиб и травмирован.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 7 сентября в 00:15 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Клюки.

"Прибыв на место происшествия, спасателями установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием взлетевшего с дороги легкового автомобиля и перевернувшегося на крышу. В результате ДТП один человек погиб и один травмирован", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор водителю, который под действием наркотиков и алкоголя совершил ДТП в Деснянском районе. В результате аварии пострадал пассажир легковушки, которым руководил злоумышленник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 6 сентября, вблизи села Скибин произошла авария с участием двух грузовиков. В результате аварии был перекрыт проезд в направлении Чернигова.

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